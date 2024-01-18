Каррагер: "Мошири — один из худших владельцев в истории английского футбола"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал хозяина "Эвертона" Фархада Мошири "одним из худших владельцев в истории английского футбола".

Потеряв могущественного спонсора в лице компании USM своего бизнес-партнера Алишера Усманов из-за связанных с Россией санкций, Мошири отказался финансировать "Эвертон" и решил продать клуб.



Вот уже несколько месяцев Мошири ждет, когда продажа "Эвертона" американской фирме 777 Partners получит одобрение со стороны Премьер-Лиги. За это время "ириски" были наказаны снятием 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей, а на этой неделе в их адрес выдвинули новые обвинения.



Каррагер считает, что в этом кризисе виноват именно Мошири, и даже строительство нового стадиона в Брэмли-Мур Док не спасет репутацию Фархада.



"Беспорядок внутри "Эвертона" создан не Премьер-Лигой. В конечном счете ответственность за чрезмерные траты, снятие 10 очков и ложь лежит на уходящем владельце Фархаде Мошири".



"Наследие Мошири лежит в руинах. Именно он виноват в кризисе, охватившем клуб, и его молчание — и молчание некоторых из бывших руководителей с "Гудисона" — оглушительно. Все, что привело "Эвертон" к тому моменту, началось с Мошири и тех, кто управлял клубом от его лица".



"Сейчас Мошири отчаянно пытается избавиться от "Эвертона", надеясь, что сделка с 777 получит одобрение. Учитывая ответ Ричарда Мастерса во вторник, это не выглядит формальностью".



"Вот до чего докатился "Гудисон Парк". Фирма из США, которой фанаты по-настоящему не доверяют и которая может не пройти проверку Премьер-Лиги, является единственным вариантом. Без вложений 777, которые пока помогают клубу держаться на плаву, ситуация "Эвертона" могла бы быть гораздо плачевнее".



"Мошири все еще надеется, что его будут помнить за новый стадион в порту. Он заблуждается, если думает, что это отложится в памяти надолго".



"Вместо этого его имя пополнит мошенническую галерею худших владельцев в истории английского футбола", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.