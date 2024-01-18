Мерсон: "Де Брюйне выглядел как 20-летний в лиге U-12"
Эксперт Sky Sports По Мерсон уверен, что своим ярким выходом на замену против "Ньюкасла" Кевин Де Брюйне навел ужас на конкурентов "Манчестер Сити" по Премьер-Лиге.
В прошлый уикенд Де Брюйне сыграл свой первый за пять месяцев матч Премьер-Лиги. Кевин вышел на замену против "Ньюкасла" и своим голом и результативной передачей помог "Сити" совершить "камбэк", вырвав победу 2:3.
Мерсон ожидает, что возвращение Де Брюйне — и скорое выздоровление Эрлинга Холанда — придаст импульс "Сити" на вторую часть сезона.
"В прошлый уикенд Кевин Де Брюйне просто показал каждому, чего "Манчестер Сити" не хватало".
"Он вышел на "Сент-Джеймс Парк" и выглядел как 20-летний парень, играющий в лиге U-12. Он был на голову и плечи лучше любого другого на футбольном поле. Тьерри Анри был таким же на своем пике за "Арсенал" в Премьер-Лиге".
"Сделать то, что он сделал, после столь длительного отсутствия — это нечто с другой планеты. И ведь он играл не против команды с подвала Лиги Два в Кубке Англии. Он играл против вызывающихся в свои сборные игроков в важном соревновании. Он выделялся на фоне остальных".
"В футболе есть разные уровни, и Де Брюйне относится к высшей категории игроков Премьер-Лиги. То, что он сделал в субботу, больше не может никто. Это просто феноменально".
"Это было устрашающее камео для остальной Премьер-Лиги".
"Более того, в ближайшие недели к выступлениям за "Сити" также вернется Эрлинг Холанд. Футболисты на 200 миллионов фунтов возвращаются в команду, которая и без того обладает россыпью звезд", — сообщил Мерсон Sky Sports.
18.01.2024 12:00
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