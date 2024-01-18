"Арсенал" обдумывает приглашение Бензема

"Арсенал" изучает возможность аренды нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема.

Накануне издание ESPN сообщило, что Бензема стал очередным игроком, который разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.



Прежде всего Бензема связывают с переходом в "Челси", однако TEAMtalk может подтвердить, что в услугах 36-летнего француза также заинтересован ведущий борьбу за титул Премьер-Лиги "Арсенал".



Проблемы "Арсенала" с нападением не являются секретом — Габриэль Жезус и Эдди Нкетиа оказались не готовы взвалить на свои плечи бомбардирское бремя.



"Арсенал" имеет весьма ограниченный трансферный бюджет на январь, поэтому аренда является единственной реальной возможностью для "канониров" заполучить Бензема.