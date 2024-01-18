"Арсенал" обдумывает приглашение Бензема

Карим Бензема "Арсенал" изучает возможность аренды нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема.

Накануне издание ESPN сообщило, что Бензема стал очередным игроком, который разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.

Прежде всего Бензема связывают с переходом в "Челси", однако TEAMtalk может подтвердить, что в услугах 36-летнего француза также заинтересован ведущий борьбу за титул Премьер-Лиги "Арсенал".

Проблемы "Арсенала" с нападением не являются секретом — Габриэль Жезус и Эдди Нкетиа оказались не готовы взвалить на свои плечи бомбардирское бремя.

"Арсенал" имеет весьма ограниченный трансферный бюджет на январь, поэтому аренда является единственной реальной возможностью для "канониров" заполучить Бензема.


Метки Аль-Иттихад, Арсенал, Бензема

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2024 11:00

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