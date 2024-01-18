Полузащитник Джордан Хендерсон не получил не пенни за полгода, проведенных в "Аль-Иттифаке".

Если верить трансферному гуру Фабрицио Романо, Хендерсон уже согласовал свой переход в "Аякс". Джордан прилетает в Амстердам сегодня, чтобы пройти медобследование и заключить контракт до 2026 года.



Перед этим Хендерсон договорился о досрочном расторжении своего контракта с "Аль-Иттифаком", в который он перешел только прошлым летом из "Ливерпуля".



По информации The Telegraph, зарплата Хендерсона в "Аль-Иттифаке" составляла 350,000 фунтов в неделю, а вовсе не 700,000 фунтов в неделю, как о том спекулировала пресса.



Но даже этих денег Хендерсон пока не видел — источник не располагает точной информацией, почему труд Джордана на протяжении последних шести месяцев не оплачивался своевременно. Возможно, 33-летнему англичанину было рекомендовано отложить выплаты ради налоговой оптимизации.



Хендерсон вообще опасается, что так ничего и не получит за свои полгода в "Аль-Иттифаке", а если и получит, то львиную долю своего заработка ему придется перечислить в британскую казну — Джордан провел слишком мало времени в Саудовской Аравии, чтобы утратить статус налогового резидента на родине.



Будучи капитаном и важным игроком "Ливерпуля" всего полгода назад, сейчас Хендерсон уезжает из Саудовской Аравии без денег и с подмоченной репутацией, что может стать уроком для других игроков, которые готовы соблазниться большими деньгами.