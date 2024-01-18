Хендерсон не получил не пенни за полгода в "Аль-Иттифаке"
Полузащитник Джордан Хендерсон не получил не пенни за полгода, проведенных в "Аль-Иттифаке".
Если верить трансферному гуру Фабрицио Романо, Хендерсон уже согласовал свой переход в "Аякс". Джордан прилетает в Амстердам сегодня, чтобы пройти медобследование и заключить контракт до 2026 года.
Перед этим Хендерсон договорился о досрочном расторжении своего контракта с "Аль-Иттифаком", в который он перешел только прошлым летом из "Ливерпуля".
По информации The Telegraph, зарплата Хендерсона в "Аль-Иттифаке" составляла 350,000 фунтов в неделю, а вовсе не 700,000 фунтов в неделю, как о том спекулировала пресса.
Но даже этих денег Хендерсон пока не видел — источник не располагает точной информацией, почему труд Джордана на протяжении последних шести месяцев не оплачивался своевременно. Возможно, 33-летнему англичанину было рекомендовано отложить выплаты ради налоговой оптимизации.
Хендерсон вообще опасается, что так ничего и не получит за свои полгода в "Аль-Иттифаке", а если и получит, то львиную долю своего заработка ему придется перечислить в британскую казну — Джордан провел слишком мало времени в Саудовской Аравии, чтобы утратить статус налогового резидента на родине.
Будучи капитаном и важным игроком "Ливерпуля" всего полгода назад, сейчас Хендерсон уезжает из Саудовской Аравии без денег и с подмоченной репутацией, что может стать уроком для других игроков, которые готовы соблазниться большими деньгами.
18.01.2024 10:00
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Последние комментарии:
Лошара слабохарактерная! Почему не играть в футбол? Другие то играют. Основа обеспечена в каждом матче......радуйся игре в футбол и банковком счете..... Тот же Роналдо валит и пох!
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Хенд - ключевой номимант на "Даун столетия"
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Причем тут заработки/деньги? Смотрите глубже: ему ясно дали понять в Ливерпуле, что ему нет места в составе и в ближайшее время не ожидается. А пока он еще может играть, ему нужно было найти клуб и получить свое игровое время. Адекватного клуба на тот момент не подвернулось - вот и выбрал самый простой вариант (уже протоптанную дорожку), и ушел к шейхам. Конечно, он не пошел бы туда, если бы хоть какие варианты были
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Надо же. Вроде взрослый и успешный мужик, который повидал в футболе все, но принял максимально глупое и недальновидное для себя карьерное решение. Лишился любимого клуба, поддержки болельщиков, авторитета, возможности завоевать еще парочку трофеев перед окончанием карьеры и просто родного дома. И при всем при этом не разбогател как хотел. Поразительная тупость. Его падение нужно в учебники заносить как делать не надо.
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Никогда не нравился этот муфлон.
Оруууууууууууу
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Хахахахахахахаха тупица ебаная
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А вот и победитель в номинации Лох года определился.
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Фото огонь.
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Да начнется срачь!!!
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