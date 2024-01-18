"Фулхэм" договаривается насчет аренды Чалобы

"Фулхэм" начал переговоры насчет перехода защитника "Челси" Трево Чалобы в аренду с опцией выкупа.

Чалоба не сыграл ни минуты за "Челси" в этом сезоне, что связано с полученной прошлым летом травмой задней поверхности бедра.



Сейчас Трево уже полностью здоров, но ему по-прежнему нет места в планах главного тренера "синих" Маурисио Почеттино, и ожидается, что 24-летний англичанин покинет родной клуб в это трансферное окно.



Ранее Чалобу связывали с переходом в "Баварию" к бывшему наставнику "Челси" Томасу Тухелю, однако чемпионы Бундеслиги предпочли пригласить Эрика Дайера из "Тоттенхэма", перед этим упустив Раду Дрэгушина.



По информации Sky Sport Germany, сейчас договориться насчет Чалобы пытается "Фулхэм". "Дачники" хотят арендовать Трево до конца сезона, заранее согласовав стоимость выкупа игрока.