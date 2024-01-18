Мартиаль переведен на индивидуальные тренировки

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль был изолирован от тренировок первой команды из-за плохой физической формы.

Мартиаль не играет за "Юнайтед" с неожиданного домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" 9 декабря. Изначально отсутствие Антони было связано с болезнью.



В данный момент болезнь уже давно осталась позади, однако 28-летний француз до сих пор не был допущен до тренировок в общей группе, сообщает Daily Mail.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил Мартиалю, что тот будет заниматься в одиночестве на базе в Каррингтоне до тех пор, пока не улучшит свои физические кондиции.



Тен Хаг испытывает разочарование от того, что Мартиаль не приложил достаточных усилий для возвращения в форму после перенесенной болезни.



Добавим, что контракт Мартиаля с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" не планирует предлагать экс-игроку "Монако" новую сделку.