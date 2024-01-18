Мартиаль переведен на индивидуальные тренировки
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль был изолирован от тренировок первой команды из-за плохой физической формы.
Мартиаль не играет за "Юнайтед" с неожиданного домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" 9 декабря. Изначально отсутствие Антони было связано с болезнью.
В данный момент болезнь уже давно осталась позади, однако 28-летний француз до сих пор не был допущен до тренировок в общей группе, сообщает Daily Mail.
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил Мартиалю, что тот будет заниматься в одиночестве на базе в Каррингтоне до тех пор, пока не улучшит свои физические кондиции.
Тен Хаг испытывает разочарование от того, что Мартиаль не приложил достаточных усилий для возвращения в форму после перенесенной болезни.
Добавим, что контракт Мартиаля с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" не планирует предлагать экс-игроку "Монако" новую сделку.
18.01.2024 08:00
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Тен Хаг четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 7-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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Яркий пример того, что талант это лишь малая часть успеха футболиста. Абсолютный бездарь и лентяй, который бросил играть еще в молодости.
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