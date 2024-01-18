"Челси" хочет 50 млн. фунтов за Бройю

"Челси" установил цену в 50 миллионов фунтов за нападающего Армандо Бройю, который доступен для трансфера в этом месяце.

Только накануне издание The Athletic сообщило, что "Челси" готов продать Бройю в январе, даже если не обзаведется другим нападающим.



По информации The Telegraph, на "Стэмфорд Бридж" твердо верят, что реальная стоимость 22-летнего игрока сборной Албании находится в диапазоне от 50 до 60 млн. фунтов.



Такие выводы "синие" делают, исходя из цен на других нападающих. Например, прошлым летом "Манчестер Юнайтед" потратил 72 млн. фунтов за Расмуса Хейлунда, а "Брайтон" рассчитывает выручить свыше 100 млн. фунтов за Эвана Фергюсона.



К Бройе, который забил два гола за "Челси" в этом сезоне, существует интерес со стороны "Вулверхэмптона", "Фулхэма", "Вест Хэма", а также из-за рубежа.



"Челси" не собирается довольствоваться меньшим, благо у Бройи есть контракт до 2028 года.