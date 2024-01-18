Светская хроника за четверг

"Арсенал" лидирует в борьбе за Хави Симонса. "Тоттенхэм" все еще может купить Конора Галлахера. Доминик Собослаи снова готов играть за "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

ПСЖ открыт к предложениям насчет нападающего Гонсалу Рамуша в январе. (L'Equipe)



"Манчестер Юнайтед" открыт к приглашению игроков по постоянному трансферу в этом месяце, если кто-либо из долгосрочных целей клуба будет доступен. (Sky Sports)



"Арсенал" лидирует в борьбе за 20-летнего нападающего "РБ Лейпциг" Хави Симонса, права на которого принадлежат ПСЖ. (Bild)



Защитник "Арсенала" Седрик Соареш близок к переходу в "Бешикташ". (Football Insider)



"Тоттенхэм" не потерял надежду приобрести полузащитника "Челси" Конора Галлахера. (Football Insider)



Принадлежащий "Тоттенхэму" защитник Яфет Танганга отозван из аренды в "Аугсбурге" и теперь будет арендован "Миллуоллом", несмотря на интерес двух других клубов Чемпионшипа. (Sky Sports)



"Наполи" будет заинтересован, если "Тоттенхэм" решит продать полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга в январе. (The Telegraph)



"Кристал Пэлас" стал новым фаворитом в борьбе за полузащитника "Сити" Калвина Филлипса. (Sky Sports)



"Ньюкасл" бороздит Европу в поисках усиления для полузащиты. (i News)



Скауты "Ньюкасла" просматривали полузащитника "Аталанты" Эдерсона. (Tutto Mercato Web)



"Астон Вилла" сделала запрос насчет полузащитника дортмундской "Боруссии" Джованни Рейны. (Football Transfers)



"Марсель" планирует вернуться с улучшенным предложением по вингеру "Вест Хэма" Саиду Бенрахме. (Foot Mercato)



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Полузащитник Доминик Собослаи залечил заднюю поверхность бедра и готов сыграть за "Ливерпуль" против "Борнмута" в ближайшее воскресенье. (talkSPORT)



Агент Жорже Мендеш предложил услуги уволенного из "Ромы" Жозе Моуриньо "Барселоне". (El Nacional)



Сэр Джим Рэтклифф решил ускорить планы по строительству новой базы "Юнайтед" за 200 миллионов фунтов. (Football Insider)



Если "Астон Вилла" квалифицируется в Лигу Чемпионов, то дополнительно получит от Adidas в следующем сезоне 5 млн. фунтов. (Football Insider)



Вингер "Барселоны" Рафинья признался, что его любимой командой за пределами Испании является "Арсенал". (Football.London)



Защитник "Юнайтед" Люк Шоу был оштрафован на 240 фунтов за то, что оставил свой автомобиль Lamborghini Urus в неположенном месте. (The Sun)