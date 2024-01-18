"Эвертон" и "Форест" вышли в 4-й раунд Кубка Англии
"Эвертон" и "Ноттингем Форест" присоединились к участникам 4-го раунда Кубка Англии, отпраздновав победы в переигровках.
Судьбу повторного матча между "Эвертоном" и "Кристал Пэлас" решил прекрасно исполненный штрафной удар Андре Гомеша на исходе первого тайма — 1:0.
"Ноттингем Форест" дважды выходил вперед по ходу выездного поединка против "Блэкпула", однако представитель Лиги Один каждый раз отвечал, сумев перевести игру в экстра-таймы. Все решилось во второй дополнительной 15-минутке, когда Крис Вуд принес "лесникам" победу — 2:3.
"Эвертон" — "Кристал Пэлас" — 1:0 (1:0)
Гол: Гомеш 42.
"Эвертон": Виржиния, Миколенко, Брантуэйт, Тарковски, Паттерсон, Гомеш (Доббин 77), Макнил, Онана, Гарнер, Харрисон, Калверт-Левин (Бету 86).
"Кристал Пэлас": Хендерсон, Митчелл (Ридевалд 64), Гехи, Андерсен, Клайн (Ахамада 64), Лерма (Озо 71), Ричардс, Хьюз, Шлюпп, Эзе (Франка 64), Эдуар (Матета 71).
"Блэкпул" — "Ноттингем Форест" — 2:3 (0:1) после экстра-таймов
Голы: Морган 61, Джозеф 78 — Омобамиделе 16, Данило 46, Вуд 110.
"Ноттингем Форест": Влаходимос, Тавареш (Тоффоло 86), Мурильо (Маккенна 102), Мангаля, Омобамиделе (Уорралл 105), Уильямс (Монтиель 103), Данило, Йетс, Домингес, Хадсон-Одои (Агилера 86), Вуд.
"Бристоль Роверс" — "Норвич" — 1:3 (1:0)
Голы: Маккормик 20 — Сара 53, Ида 59 (пен), Маклин 87.
18.01.2024 01:30
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