"Эвертон" и "Форест" вышли в 4-й раунд Кубка Англии

"Эвертон" и "Ноттингем Форест" присоединились к участникам 4-го раунда Кубка Англии, отпраздновав победы в переигровках.

Судьбу повторного матча между "Эвертоном" и "Кристал Пэлас" решил прекрасно исполненный штрафной удар Андре Гомеша на исходе первого тайма — 1:0.



"Ноттингем Форест" дважды выходил вперед по ходу выездного поединка против "Блэкпула", однако представитель Лиги Один каждый раз отвечал, сумев перевести игру в экстра-таймы. Все решилось во второй дополнительной 15-минутке, когда Крис Вуд принес "лесникам" победу — 2:3.



"Эвертон" — "Кристал Пэлас" — 1:0 (1:0)



Гол: Гомеш 42.



"Эвертон": Виржиния, Миколенко, Брантуэйт, Тарковски, Паттерсон, Гомеш (Доббин 77), Макнил, Онана, Гарнер, Харрисон, Калверт-Левин (Бету 86).



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Митчелл (Ридевалд 64), Гехи, Андерсен, Клайн (Ахамада 64), Лерма (Озо 71), Ричардс, Хьюз, Шлюпп, Эзе (Франка 64), Эдуар (Матета 71).



"Блэкпул" — "Ноттингем Форест" — 2:3 (0:1) после экстра-таймов



Голы: Морган 61, Джозеф 78 — Омобамиделе 16, Данило 46, Вуд 110.



"Ноттингем Форест": Влаходимос, Тавареш (Тоффоло 86), Мурильо (Маккенна 102), Мангаля, Омобамиделе (Уорралл 105), Уильямс (Монтиель 103), Данило, Йетс, Домингес, Хадсон-Одои (Агилера 86), Вуд.



"Бристоль Роверс" — "Норвич" — 1:3 (1:0)



Голы: Маккормик 20 — Сара 53, Ида 59 (пен), Маклин 87.