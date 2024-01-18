"Наполи" арендовал Траоре у "Борнмута"

Полузащитник "Борнмута" Хамед Траоре перебрался в "Наполи" на правах аренды.

Траоре присоединился к "Борнмуту" только год назад, будучи арендованным у "Сассуоло". Затем "вишенки" выкупили Хамеда у итальянского клуба за 20 миллионов фунтов.



За год в "Борнмуте" Траоре сыграл только 13 матчей, включая шесть в этом сезоне. Последний раз Хамед выходил на поле в рамках Премьер-Лиги еще в сентябре.



В сложившейся ситуации 23-летний полузащитник, сейчас выступающий за сборную Кот-д'Ивуара на Кубке Африки, предпочел вернуться в Серию А.



По информации Sky Sports, "Наполи" также получил опцию выкупа Траоре в конце сезона за 21.5 млн. фунтов.