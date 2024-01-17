"Брентфорд" подтвердил аренду Регилона

"Брентфорд" подтвердил переход левого защитника Серхио Регилона из "Тоттенхэма" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Первую половину этого сезона Регилон провел в аренде в "Манчестер Юнайтед", где сыграл 12 матчей.



С наступлением января "Юнайтед" воспользовался своим правом и досрочно вернул Регилона в "Тоттенхэм", однако "шпоры" не стали интегрировать Серхио в команду Анге Постекоглу.



Вместо этого 27-летний испанец, также поигравший за "Реал", "Севилью" и "Атлетико", был отправлен в "Брентфорд", за который сможет дебютировать в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в ближайшую субботу.