Клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к Бензема

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги проявляют интерес к нападающему "Аль-Иттихада" Кариму Бензема.

Бензема забил 15 голов в своих 24 матчах за "Аль-Иттихад" во всех соревнованиях после своего перехода из "Реала" свободным агентом прошлым летом.



Однако, как и многие прибывшие из Европы игроки, 36-летний француз не смог в полной мере адаптироваться к образу жизни в Саудовской Аравии и местному футболу.



Пример Джордана Хендерсона, успешно договорившегося с "Аль-Иттифаком" о прекращении своего контракта, может только вдохновить Бензема на возвращение в Европу.



Как сообщает ESPN, сейчас Бензема изучает имеющиеся у него варианты. Среди них нет возвращения в "Реал", но есть сразу несколько возможностей в Премьер-Лиге.



Одним из претендентов на обладателя "Золотого мяча" 2022 года называется "Челси".