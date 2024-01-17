"Барселона" и "Атлетико" вступили в борьбу за Филлипса

"Барселона" и "Атлетико" вступили в борьбу за полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.

Ранее в январе пресса сообщала, что сразу четыре клуба Премьер-Лиги хотят арендовать Филлипса на вторую часть сезона 2023/24.



Однако интерес к Филлипсу существует и за пределами Премьер-Лиги. Как сообщает The Telegraph, заполучить 28-летнего игрока сборной Англии хотят два испанских гранда.



Для Филлипса определяющим фактором является возможность получать регулярную игровую практику, поэтому отъезд экс-полузащитник "Лидса" за пределы родины выглядит маловероятным.



Если раньше фаворитами в борьбе за Филлипса считались "Ньюкасл" и "Ювентус", то теперь таковыми можно назвать "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм", готовые предоставить Калвину гарантии насчет игровых минут.



Ожидается, что будущее Филлипса прояснится на следующей неделе.