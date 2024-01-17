Тоуни не исключает свой уход из "Брентфорда" в январе

Нападающий Айвен Тоуни отказался исключать свой уход из "Брентфорда" в это трансферное окно.

Сегодня Тоуни завершил отбывать свою восьмимесячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки и теперь снова может играть в футбол.



27-летний англичанин не скрывает своих амбиций, намекая на свою готовность уйти на повышение немедленно.



"Ты никогда не можешь предсказать, когда правильное время уходить куда-либо еще, но я думаю, мое желание играть за топ-клуб очевидно".



"Каждый хочет играть за топ-клуб, а это значит — сражаться за трофеи. Кто знает, будет ли этот январь правильным временем, чтобы какой-нибудь клуб заплатил правильные деньги за меня? "



"Но мой основной фокус на том, что я делаю на футбольном поле, а остальное позаботится о себе само", — сообщил Тоуни Sky Sports.