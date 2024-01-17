Тоуни не исключает свой уход из "Брентфорда" в январе
Нападающий Айвен Тоуни отказался исключать свой уход из "Брентфорда" в это трансферное окно.
Сегодня Тоуни завершил отбывать свою восьмимесячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки и теперь снова может играть в футбол.
27-летний англичанин не скрывает своих амбиций, намекая на свою готовность уйти на повышение немедленно.
"Ты никогда не можешь предсказать, когда правильное время уходить куда-либо еще, но я думаю, мое желание играть за топ-клуб очевидно".
"Каждый хочет играть за топ-клуб, а это значит — сражаться за трофеи. Кто знает, будет ли этот январь правильным временем, чтобы какой-нибудь клуб заплатил правильные деньги за меня? "
"Но мой основной фокус на том, что я делаю на футбольном поле, а остальное позаботится о себе само", — сообщил Тоуни Sky Sports.
17.01.2024 21:00
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