Сэкономив на Хендерсоне, "Аль-Иттифак" позовет Матипа и Алькантару

Сэкономленные на полузащитнике Джордане Хендерсоне деньги "Аль-Иттифак" готов использовать для приглашения двух других игроков "Ливерпуля".

Ранее днем стало известно, что Хендерсон договорился с "Аль-Иттифаком" о досрочном прекращении своего трехлетнего контракта, который он заключил, когда полгода назад отправился из "Ливерпуля" в Саудовскую Аравию.



Расставание с 33-летним Хендерсоном, который теперь должен присоединиться к "Аяксу", позволит "Аль-Иттифаку" сэкономить около 8 миллионов фунтов.



Как сообщает talkSPORT, главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард уже знает, куда направить эти средства.



Уже в этом месяце "Аль-Иттифак" может попытаться арендовать Роберто Фирмино или Жоту, которые выступают за другие саудовские клубы, "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад", соответственно.



А по окончании сезон Джеррард будет готов пригласить защитника Жоэля Матипа и полузащитника Тиаго Алькантару, чьи контракты с "Ливерпулем" как раз истекают грядущим летом.