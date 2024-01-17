"Челси" готов продать Бройю в январе

"Челси" готов продать нападающего Армандо Бройю в это трансферное окно.

До сих пор считалось, что "Челси" будет открыт к предложениям насчет Бройи, только если сможет заполучить другого нападающего в январе — вроде Айвена Тоуни из "Брентфорда", Виктора Осимхена из "Наполи" или Виктора Дьекереша из "Спортинга".



Однако авторитетный журналист Дэвид Орнстейн из The Athletic утверждает, что "Челси" готов продать Бройю независимо от того, будет ли найдена Армандо замена.



К 22-летнему албанцу, который пропустил начало этого сезона из-за перенесенного в декабре 2022 надрыва крестообразных связок колена, существует серьезный интерес из Премьер-Лиги, в том числе со стороны "Фулхэма", "Вест Хэма" и "Вулверхэмптона".



Добавим, Бройя забил два гола и отдал одну результативную передачу в этом сезоне.