"Ньюкасл" сделал запрос насчет Киммиха
"Ньюкасл" сделал запрос насчет полузащитника "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммиха.
Контракт Киммиха с "Баварией" по-прежнему истекает в конце следующего сезона, и в данный момент стороны не ведут переговоры о продлении сотрудничества.
Ранее ожидалось, что большие клубы вроде "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" сойдутся в битве за Киммиха грядущим летом, однако "Ньюкасл" пытается сыграть на опережение.
Как сообщает Bild, "Ньюкасл" заинтересован в приобретении Киммиха уже этом месяце. И хотя "Бавария" открыта к такого рода сделке, сам Йозуа не хочет менять клуб посреди сезона.
Интерес "Ньюкасла" к 28-летнему немцу обусловлен множеством кадровых проблем, включая многомесячную дисквалификацию Сандро Тонали и серьезную травму Сандро Тонали.
17.01.2024 18:00
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Админ.... Ты определись, Тонали дисквалифицирован или травмирован
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