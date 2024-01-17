"Ньюкасл" сделал запрос насчет Киммиха

"Ньюкасл" сделал запрос насчет полузащитника "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммиха.

Контракт Киммиха с "Баварией" по-прежнему истекает в конце следующего сезона, и в данный момент стороны не ведут переговоры о продлении сотрудничества.



Ранее ожидалось, что большие клубы вроде "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" сойдутся в битве за Киммиха грядущим летом, однако "Ньюкасл" пытается сыграть на опережение.



Как сообщает Bild, "Ньюкасл" заинтересован в приобретении Киммиха уже этом месяце. И хотя "Бавария" открыта к такого рода сделке, сам Йозуа не хочет менять клуб посреди сезона.



Интерес "Ньюкасла" к 28-летнему немцу обусловлен множеством кадровых проблем, включая многомесячную дисквалификацию Сандро Тонали и серьезную травму Сандро Тонали.