Тоуни отпраздновал окончание своей дисквалификации

Айвен Тоуни Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни отпраздновал окончание своей многомесячной дисквалификации.

В прошлом году Тоуни признал свою вину по 232 случаям нарушения запрета для игроков на ставки в букмекерских конторах и был дисквалифицирован FA на восемь месяцев.

Первые четыре месяца 27-летний игрок сборной Англии был полностью отлучен от футбола, после чего ему было разрешено приступить к тренировкам.

И вот сегодня, 17 января, дисквалификация Тоуни истекла, и Айвен, который свой последний официальный матч сыграл еще 6 мая, снова может выйти на футбольное поле.

Возвращение Тоуни к выступлениям за "Брентфорд" ожидается в ближайшую субботу, когда "пчелы" примут на своем поле "Ноттингем Форест" в рамках Премьер-Лиги.

"Свободен!" — опубликовал "гифку" с соответствующей надписью в своем твиттере Тоуни.


Метки Брентфорд, дисквалификации, ставки, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 17.01.2024 17:19 # gameboy
    Нужно посмотреть матч будет

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  2. superglor 17.01.2024 17:12 # superglor
    И зарядил ставочку.

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  3. suddenly 17.01.2024 17:01 # suddenly
    "Свободен!" — в устах негра это так символично.

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