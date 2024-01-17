Тоуни отпраздновал окончание своей дисквалификации
Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни отпраздновал окончание своей многомесячной дисквалификации.
В прошлом году Тоуни признал свою вину по 232 случаям нарушения запрета для игроков на ставки в букмекерских конторах и был дисквалифицирован FA на восемь месяцев.
Первые четыре месяца 27-летний игрок сборной Англии был полностью отлучен от футбола, после чего ему было разрешено приступить к тренировкам.
И вот сегодня, 17 января, дисквалификация Тоуни истекла, и Айвен, который свой последний официальный матч сыграл еще 6 мая, снова может выйти на футбольное поле.
Возвращение Тоуни к выступлениям за "Брентфорд" ожидается в ближайшую субботу, когда "пчелы" примут на своем поле "Ноттингем Форест" в рамках Премьер-Лиги.
"Свободен!" — опубликовал "гифку" с соответствующей надписью в своем твиттере Тоуни.
17.01.2024 17:00
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Нужно посмотреть матч будет
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И зарядил ставочку.
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"Свободен!" — в устах негра это так символично.
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