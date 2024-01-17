Тоуни отпраздновал окончание своей дисквалификации

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни отпраздновал окончание своей многомесячной дисквалификации.

В прошлом году Тоуни признал свою вину по 232 случаям нарушения запрета для игроков на ставки в букмекерских конторах и был дисквалифицирован FA на восемь месяцев.



Первые четыре месяца 27-летний игрок сборной Англии был полностью отлучен от футбола, после чего ему было разрешено приступить к тренировкам.



И вот сегодня, 17 января, дисквалификация Тоуни истекла, и Айвен, который свой последний официальный матч сыграл еще 6 мая, снова может выйти на футбольное поле.



Возвращение Тоуни к выступлениям за "Брентфорд" ожидается в ближайшую субботу, когда "пчелы" примут на своем поле "Ноттингем Форест" в рамках Премьер-Лиги.



"Свободен!" — опубликовал "гифку" с соответствующей надписью в своем твиттере Тоуни.