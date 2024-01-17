Невин не верит, что Моуриньо в третий раз возглавит "Челси"

Легенда "Челси" Пэт Невин не верит, что Жозе Моуриньо возглавит "синих" в третий раз за свою тренерскую карьеру.

Накануне Моуриньо был уволен с поста главного тренера "Ромы", после чего букмекеры обрушили коэффициенты на возвращение Жозе в "Челси".



Моуриньо связывали с возвращением в "Челси" и раньше. Например, в конце прошлого сезона в итальянской прессе появилась информация, что неназванный директор "синих" обратился к Жозе, но тот из уважения к "Роме" отверг свой бывший клуб.



Также ранее издание Daily Mail сообщало, что Моуриньо метит на место Грэма Поттера, который тренировал "Челси" в прошлом сезоне.



Тот факт, что теперь Моуриньо находится без работы, может увеличить давление на нынешнего наставника "Челси" Маурисио Почеттино, однако Невин не ожидает, что новые владельцы лондонского клуба позовут Жозе.



"Учитывая план, которому следуют новые владельцы, нет даже одного шанса на миллион, что Моуриньо вернется".



"Если вы посмотрите на план клуба, то это не для Жозе Моуриньо. Это не его стиль. Он делает другие вещи, в которых он великолепен, но последний раз он строил команду из молодой группы игроков еще в "Порту". Это не его методология".



"Если клуб все-таки пойдет этим путем, я буду удивлен, но я не буду потрясен, потому у клуба не все получается. Я совершенно не думаю, что для Моуриньо имеет смысл снова становиться главным тренером "Челси", но это не означает, что этого не произойдет. Кто знает", — цитирует Невина Daily Mirror.



Добавим, наиболее вероятным направлением для Моуриньо букмекеры считают "Ньюкасл", чья легенда сэр Бобби Робсон был кумиром для Жозе.