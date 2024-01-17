"Юнайтед" не отпустит Диалло в аренду

"Манчестер Юнайтед" собирается оставить вингера Амада Диалло у себя на вторую половину сезона.

Диалло очень ярко отыграл прошлый сезон за "Сандерленд" на правах аренды, достигнув с "черными котами" плей-офф Чемпионшипа.



Развить этот успех после возвращения в "Юнайтед" Диалло не удалось, чему в первую очередь помешала травма. Амад лишь недавно вернулся в строй, в конце декабря сыграв свой первый матч в этом сезоне.



Как сообщает Daily Mail, недавно "Мидлсбро" Майкла Кэррика обратился к "Юнайтед" насчет аренды Диалло, однако главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг исключает расставание с Амадом в январе.



Тен Хаг находится под впечатлением от работы Диалло на тренировках и хочет, чтобы 21-летний ивуариец добавил конкуренции Антони, Алехандро Гарначо и Маркусу Рэшфорду.



Если кому и будет позволено уйти в аренду, то это вингер Факундо Пельистри, претендентом номер один на которого является испанская "Гранада".