Онана — о конфликте интересов клуба и сборной: "Это как выбирать между отцом и матерью"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана сравнил выбор между клубом и сборной Камеруна с выбором "между отцом и матерью".

Как известно, правила ФИФА обязывали все клубы отпустить задействованных на Кубке Африки игроков к 1 января, но Онана задержался в "Юнайтед" аж до 14 января, сыграв два лишних матча.



Сразу после матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 14 января (2:2) Онана вылетел в Кот-д'Ивуар, где проходит Кубок Африки.



Из-за плохих погодных условий путь Онана в расположение сборной затянулся, и Андре пропустил стартовый для камерунцев матч на турнире против Гвинеи 15 января, однако 27-летний голкипер отвергает предположения о том, что он пренебрег интересами национальной команды.



"Есть много вещей, которые я могу сказать, но я не буду говорить, потому что мы участвуем в соревновании. Пускай меня продолжают критиковать, я привык к этому".



"Я хочу добра для своей страны. Это как выбирать между своим отцом и своей матерью, но моя страна превыше всего, поэтому я здесь".



"Мы вместе. Мы здесь, чтобы побеждать".



"Если бы я не собирался сыграть или попасть в заявку (на первый матч), зачем бы я летел сюда на частном самолете?" — сообщил Онана Canal+.