"Челси" обдумывает покупку Уолкер-Питерса

"Челси" задумывается о приобретении крайнего защитника "Саутгемптона" Кайла Уолкер-Питерса в это трансферное окно.

По информации TEAMtalk, "Челси" уже контактирует с "Саутгемптоном" и с представителями Уолкер-Питерса насчет трансфера Кайла в январе.



Уолкер-Питерс способен сыграть как правого защитника, так и левого защитника, что выглядит привлекательно для "Челси" в свете проблем Риса Джеймса и Бена Чилуэлла со здоровьем.



Уолкер-Питерс сыграл каждую минуту каждого из 27 матчей "Саутгемптона" в этом сезоне Чемпионшипа, и "святые" не горят желанием отпускать 26-летнего англичанина посреди дистанции.



Однако "Саутгемптону", занимающему третье место во втором английском дивизионе, было бы сложно устоять перед предложением по Уолкер-Питерсу в размере около 30 миллионов фунтов, особенно с учетом того, что Кайл пока не собирается продлевать свой истекающий в следующем году контракт.



Добавим, за плечами у экс-защитника "Тоттенхэма" опыт 115 матчей в Премьер-Лиге и двух за сборную Англии.