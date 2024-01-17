Хендерсон договорился об уходе из "Аль-Иттифака" и направляется в "Аякс"

Джордан Хендерсон Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон достиг договоренности с "Аль-Иттифаком" о своем уходе из саудовского клуба в это трансферное окно.

Присоединившись к "Аль-Иттифаку" только прошлым летом, Хендерсон быстро понял, что его уход из "Ливерпуля" был ошибкой.

От роскошного контракта Хендерсона с "Аль-Иттифаком" остается еще два с половиной года, однако The Athletic может подтвердить, что саудовский клуб согласился отпустить Джордана без трансферной платы.

Хендерсон покинул зимний тренировочный лагерь "Аль-Иттифака" в Абу-Даби и теперь возвращается в Англию — но ненадолго, потому что Джордана уже ждут в Амстердаме.

Утверждается, что 33-летний англичанин уже достиг принципиальной договоренности насчет своего перехода в "Аякс". Сторонам остается обсудить ряд заключительных деталей и подписать бумаги.


Метки Аль-Иттифак, Аякс, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 17.01.2024 12:35 # sausage
    Если не очередные фантазии журналюг, то грустно. Аякс сейчас нахуй никому не нужен. Только стухнуть там и даже в ЛЧ скорее всего не поиграть.

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  2. szobo88 17.01.2024 12:20 # szobo88
    За такие деньги можно было и подождать до конца сезона. А по факту и не заработал нормально, и карьеру закончит, скорее всего, уже в Аяксе.

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  3. chelsea88 17.01.2024 12:05 # chelsea88
    Дебила кусок, столько бабла ему арабы там отвалили а он всё съе6ать пытается.

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