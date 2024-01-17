Хендерсон договорился об уходе из "Аль-Иттифака" и направляется в "Аякс"

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон достиг договоренности с "Аль-Иттифаком" о своем уходе из саудовского клуба в это трансферное окно.

Присоединившись к "Аль-Иттифаку" только прошлым летом, Хендерсон быстро понял, что его уход из "Ливерпуля" был ошибкой.



От роскошного контракта Хендерсона с "Аль-Иттифаком" остается еще два с половиной года, однако The Athletic может подтвердить, что саудовский клуб согласился отпустить Джордана без трансферной платы.



Хендерсон покинул зимний тренировочный лагерь "Аль-Иттифака" в Абу-Даби и теперь возвращается в Англию — но ненадолго, потому что Джордана уже ждут в Амстердаме.



Утверждается, что 33-летний англичанин уже достиг принципиальной договоренности насчет своего перехода в "Аякс". Сторонам остается обсудить ряд заключительных деталей и подписать бумаги.