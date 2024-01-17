Микел предупредил Почеттино насчет увольнения

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел предупредил главного тренера "синих" Маурисио Почеттино, что тот столкнется с увольнением, если не улучшит результаты.

Первая половина сезона 2023/24 сложилась очень непросто для Почеттино, который только знакомился со своей новой командой и пытался определить лучшее сочетание игроков.



Пока владельцы "Челси" Тодд Бели и его партнеры не получают отдачи от своих огромных инвестиций в состав, и Микел чувствует, что время быть терпеливыми в отношении Почеттино заканчивается.



"Мы уже дали им время. Прошло полгода. Теперь настало время побеждать. В "Челси" у тебя нет времени. Ты должен побеждать — таков наш девиз".



"Если ты не побеждаешь, Роман (Абрамович) выставляет тебя за дверь и берет кого-нибудь еще. Думаю, так должен мыслить и новый владелец: ты должен побеждать. А если ты не побеждаешь, то в чем смысл оставаться в "Челси"?



"Оправдание о том, что они перестраиваются на новый манер, уже не актуально. Теперь ты должен побеждать в матчах, играть лучше, совершенствоваться и соперничать за трофеи. В этом году они должны окончательно созреть, а в следующем году нам нужно быть среди претендентов на титул. Мы должны продолжать развивать команду".



"Каждый говорит, что мы потратили много денег, и это действительно так. Мы купили много хороших игроков, и им нужно время, чтобы прибавить и стать лучше как команда. Думаю, Поч — действительно хороший тренер. Он очень хорошо работает с молодыми игроками и командой. Нам нужен нападающий, наконечник атак, который будет забивать голы", — цитирует Микела Daily Mirror.