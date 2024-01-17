"Эвертон" может быть вынужден продать защитник Джаррада Брантуэйта, чтобы поправить свое финансовое положение.

В минувший понедельник Премьер-Лига выдвинула новые обвинения в адрес "Эвертона" насчет нарушения правил финансового фейр-плей, хотя ранее в этом сезоне с "ирисок" уже сняли 10 очков.



Если с "Эвертона" снова снимут очки, задача "ирисок" по выживанию в Премьер-Лиге усложнится до предела — прямо сейчас команда Шона Дайча находится сразу над зоной вылета.



Как утверждает talkSPORT, для выправления своей финансовой ситуации "Эвертон" может быть вынужден продать Брантуэйта, который в этом сезоне утвердился одним из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге.



За ситуацией вокруг Брантуэйта внимательно наблюдают "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Джаррард занимает высокое место в списке целей совладельца "красных дьяволов" сэра Джима Рэтклиффа на грядущее лето, тогда как главный тренер испанского гранда Карло Анчелотти знает 21-летнего англичанина еще по периоду своей работы в "Эвертоне".



Брантуэйт дебютировал за первую команду "Эвертона" еще в 2020 году, но настоящий прорыв совершил после того, как вернулся из аренды в ПСВ прошлым летом.