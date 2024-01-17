"Юнайтед" заинтересовался полями для гольфа

"Манчестер Юнайтед" рассматривает поля для гольфа, чтобы построить новую тренировочную базу.

Как и стадион "Олд Траффорд", тренировочная база "Юнайтед" в Каррингтоне нуждается в кардинальном обновлении, и это будет одной из главных задач сэра Джима Рэтклиффа, которые берет под свой контроль футбольные операции "красных дьяволов".



По информации Daily Mail, "Юнайтед" рассматривает возможность строительства совершенно нового тренировочного центра взамен Каррингтона, где "дьяволы" базируются с 1999 года.



Сообщается, что на радаре у "Юнайтед" находится несколько земельных участков, принадлежащих гольф-клубам в регионе Южный Манчестер. "Дьяволам" нужна территория площадь минимум в 100 акров (40 гектар).



С одним из гольф-клубов — High Legh Park из Натсфорда — "Юнайтед" даже провел предварительные переговоры, но общего языка не нашел.