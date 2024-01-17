Осимхен: "Однажды я буду играть в Премьер-Лиге"

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен пообещал, что однажды обязательно приедет в Премьер-Лигу, но этого может не случиться в ближайшем будущем.

В начале этого сезона Осимхен поссорился со своим клубом из-за обидного видео в TikTok, однако эти разногласия были преодолены, и незадолго до открытия зимнего трансферного окна Виктор заключил с "Наполи" новый контракт.



Осимхена продолжают сватать в клубы Премьер-Лиги, включая "Челси" и "Арсенал", однако 25-летний нигериец намекает, что не приедет в Англию не только в январе, но и грядущим летом.



"Я доволен президентом, у меня хорошие отношения с ним. Я не могу лгать насчет того, что у меня действительно хорошие отношения с ним".



"Он со мной с момента, когда я перешел в клуб в 2020 году. У меня также хорошие отношения с его семьей, и всегда важно иметь столь хорошие отношения и быть уверенными, что между вами нет никаких недопониманий".



"Для меня Де Лаурентис — того рода президент, который поддерживает меня за пределами поля, и, конечно, я постарался изо всех сил, чтобы принести им титул. Поэтому для меня такого рода отношения всегда важны — я должен быть доволен владельцем клуба как человеком".



"Конечно, однажды я буду играть в Премьер-Лиге, но прямо сейчас у меня другие планы в карьере, и я смотрю в будущее. Но когда придет время, каждый узнает", — сообщил Осимхен Sky Sports.