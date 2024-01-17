Уэбб признал, что "Ливерпуль" должен был получить пенальти за игру рукой Эдегора

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб признал, что "Ливерпуль" должен был заработать пенальти против "Арсенала" в эпизоде с попаданием мяча в руку капитана "канониров" Мартина Эдегора.

23 декабря "Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли на "Энфилде" вничью 1:1, и после этого матча Премьер-Лиги еще долго велись дискуссии о том, стоило ли рефери Крису Каване поставить пенальти в ворота гостей на 20-й минуте.



Кавана и арбитр VAR Дэвид Кут не увидели нарушения правил, когда Эдегор сыграл левой рукой в своей штрафной, однако Уэбб, выступая в эфире Sky Sports в понедельник вечером, был вынужден признать, что его подопечные ошиблись.



"Рефери в поле учел то обстоятельство, что Эдегор поскользнулся и потянулся рукой к газону. В прошлом мы уже обсуждали ситуации, когда кто-нибудь падает или пытается предотвратить свое падение, выставляя руку".



"Однако в этой ситуации есть важная разница относительно обычного падения игрока. Эдегор не только случайно падает на мяч и выставляет руку, но и затем одергивает свою руку, возвращая ее к телу после контакта с мячом".



"Арбитр VAR обратил внимание на этот аспект, подумав, что Эдегор пытается сделать себя меньше, возвращая руку к телу. Это важный нюанс. Инстинктивно или умышленно, но он получил огромное преимущество за счет выставленной руки".



"Обратная связь, которую мы получили после матча, было очень четкой — в этой ситуации ожидалось назначение пенальти, и я соглашусь. Следовательно принятое решение не было правильным", — сообщил Уэбб.



