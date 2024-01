Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" следит за Лени Йоро. "Арсенал" вступил в борьбу за Майкла Олисе. "Ливерпуль" не хочет отпускать Тиаго Алькантару в январе. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" уже несколько месяцев внимательно следит за 18-летним защитником "Лилля" Лени Йоро. (Sky Sport Germany)



"Арсенал" и "Манчестер Сити" вступили в борьбу за голкипера "Сандерленда" Энтони Паттерсона. (Graeme Bailey)



"Арсенал" следит за защитником "Спортинга" Усманом Диоманде. (Record)



"Арсенал" находится среди претендентов на вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе. (talkSPORT)



"Арсенал" скоро подтвердит выкуп голкипера Давида Райи у "Брентфорда" за 30 миллионов фунтов. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" не может позволить себе выплатить отступные в 22 млн. фунтов за нападающего "Хетафе" Борху Майораля в январе. (Give Me Sport)



"Арсенал" обсуждает переход своего защитника Седрика Соареша в "Бешикташ". (Daily Mail)



"Арсенал" и "Ливерпуль" заинтересовались левым защитником "Вулверхэмптона" Райаном Аит-Нури. (Football Transfers)



"Ливерпуль" хочет сохранить 32-летнего полузащитника Тиаго Алькантару, к которому существует интерес со стороны "Фламенго" и "Аль-Иттифака". (TEAMtalk)



"Брентфорд" достиг устной договоренности насчет аренды левого защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона без опции выкупа. (Fabriizo Romano)



"Ньюкасл" пересмотрит свои планы на зимнее трансферное окно после травмы полузащитника Жоэлинтона. (The Guardian)



"Астон Вилла" готова отпустить из клуба Калума Чемберса и Бертрана Траоре. (Football Insider)



Другое



Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера "Ромы". (Sky Sports)



Моуриньо может вернуться в свой бывший клуб "Порту". (Daily Expres)



Бывший полузащитник "Норвича", "Халла", "Вест Хэма" и сборной Шотландии Роберт Снодграсс объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет. (BBC)



Поле "Гудисон Парк", где в среду сыграют "Эвертон" и "Кристал Пэлас", оказалось покрыто льдом. (The Sun)



"Эвертон" ожидает, что новые обвинения насчет нарушения правил ФФП обернутся снятием шести очков в Премьер-Лиге, а предыдущие наказание будет смягчено с 10 до шести баллов штрафа. (Football Insider)



Бывший наставник "Челси" Грэм Поттер купил роскошный особняк с 12 спальнями в Швеции за 2 млн. фунтов. (The Sun)