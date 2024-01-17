"Бенфика" не обсуждает продажу Невеша в "Юнайтед"

"Бенфика" выпустила официальное заявление насчет переговоров с "Манчестер Юнайтед" по полузащитнику Жоау Невешу.

На днях появились слухи, что "Юнайтед" инициировал переговоры с "Бенфикой" насчет приобретения Невеша в конце сезона.



В свои 19 лет Невеш утвердился ключевым игроком "Бенфики", а рассчитанный до 2028 года контракт Жоау предусматривает отступные в 103 миллиона фунтов.



Спекуляции насчет перехода Невеша в "Юнайтед" набрали такие масштабы, что "Бенфика" была вынуждена выпустить опровержение.



"Ни при каких обстоятельствах "Бенфика" не начинала переговоры с "Манчестер Юнайтед" или каким-либо другим клубом насчет этого игрока — и у нас нет намерений делать это. Любая информация, указывающая на обратное, является ложной", — говорится в заявлении лиссабонского клуба.