Регилон направляется в "Брентфорд"

"Брентфорд" близок к заключению сделки по аренде левого защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона.

Напомним, первую половину этого сезона Регилон провел в "Манчестер Юнайтед", который с наступлением января предпочел прекратить аренду Серхио.



"Юнайтед" принял решение досрочно отказаться от услуг Регилона, сыгравшего 12 матчей за "красных дьяволов", потому что Люк Шоу уже выздоровел, а Тирелл Маласиа находится на пороге возвращения в строй.



Как сообщает Evening Standard, изначально Регилон хотел отправиться на вторую половину сезона в родную Испанию, однако "Брентфорд" сделал Серхио своей целью номер один на январь, и это подкупило 27-летнего защитника.



В ближайшее время Регилон должен прибыть в "Брентфорд" на медобследование. За игровые минуте Серхио предстоит конкурировать с 21-летним Аароном Хики, который не вернется на поле до февраля из-за травмы бедра.