"Вулверхэмптон" хочет Бройю

"Вулверхэмптон" заинтересован в приглашении нападающего "Челси" Армандо Бройи в этом месяце.

В данный момент "Челси" исключает расставание с Бройей посреди сезона, однако Армандо может быть доступен для трансфера, если "синим" удастся обзавестись другим нападающим в это окно.



Помимо бомбардира "Наполи" Виктора Осимхена, на радаре у "Челси" также находятся Эван Фергюсон из "Брайтона" и Джон Дуран из "Астон Виллы". Переход Айвена Тоуни из "Брентфорда" маловероятен, а интерес "синих" к Виктору Дьекерешу из "Спортинга" угас.



Также "Челси" может обратиться к краткосрочным решениям вроде Карима Бензема и Роберто Фирмино, выступающих в Саудовской Аравии.



Что касается Бройи, то он все еще набирает форму после тяжелой травмы колена. Армандо пропустил матч Кубка Лиги против "Мидлсбро", а против "Фулхэма" на выходных был заменен уже на 66-й минуте.



В борьбе за Бройю "Вулверхэмптон" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов, включая "Вест Хэм".