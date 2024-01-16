Киоун сравнил Палмера с Де Брюйне

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун сравнил вингера "Челси" Коула Палмера со звездой "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне.

В минувшую субботу Палмер обеспечил "Челси" победу 1:0 над "Фулхэмом", реализовав пенальти на исходе первого тайма. Этот 11-метровый Рахим Стерлинг заработал как раз после отличной передачи Коула.



Теперь Палмер может похвастать уже девятью голами в этом сезоне Премьер-Лиги, а также на его счету четыре голевые передачи, и Киоун считает, что своим видением игры Коул походит на своего бывшего партнера по "Сити" в лице Де Брюйне.



"Палмер сделал пас в стиле Де Брюйне. Такого рода паса мы еще не видели в этом матче".



"Палмер видит эти возможности на поле. Мы говорим, что Де Брюйне обладает вертолетным видением игры, и я думаю, у Палмера это тоже есть".



"Думаю, Палмер — молодой игрок, который обладает этим спокойствием. Я никогда не сомневался, что он забьет пенальти, он так уверен в себе перед чужими воротами".



"Статистика Палмера феноменальна — во всей Европе только Джуд Беллингем превосходит его среди игроков не старше 21 года (по результативным действиям). Это невероятно, и он добился этого незаметно для нас".



"Он хладнокровен как лед. Когда смотришь, как он берется исполнять пенальти, то думаешь, что многие другие игроки испугались бы этой ответственности. Но он думает по-другому: "Замечательно, этой мой момент, дайте мне мяч", — сообщил Киоун talkSPORT.