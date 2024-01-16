Ходжсон подтвердил свой интерес к Филлипсу

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон подтвердил свой интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Калвину Филлипсу.

"Сити" открыт к предложениям насчет Филлипса в январе, но предпочитает продать 28-летнего англичанина.



Ходжсон сразу предупреждает, что "Пэлас" не по карману постоянный трансфер Филлипса, но если Калвин будет доступен для аренды, "орлы" с радостью этим воспользуются.



"Он хороший игрок. Повторюсь, мы ограничены в финансах, и кто знает, что клуб чувствует доступным для себя, но я не думаю, что найдется много тренеров, которые бы отказались от Калвина Филлипса, если тот будет доступен и если это будет возможно для клуба".



"Насколько мне известно, это имя обсуждается. Как и большинство других клубов, мы знаем, что "Манчестер Сити" может его продать или отправить в аренду".



"Если они настроены только на продажу, тогда я не думаю, что мы будем претендовать на игрока. Если они собираются отправить его в аренду, тогда я бы хотел думать, что мы сможем поднять свою руку и вызваться приютить его".



"Конечно, мы можем предложить ему возможность регулярно играть в Премьер-Лиге в преддверии важного для сборной Англии лета".



"Мы можем оказаться не единственным таким клубом, поэтому еще многое должно произойти, прежде чем мы узнаем, куда отправится Калвин Филлипс, если вообще отправится", — цитирует Ходжсона BBC.