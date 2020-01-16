"Юнайтед" начал переговоры о покупке Зиркзее
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры о приобретении нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее грядущим летом.
Ранее в январе пресса сообщала об интересе к Зиркзее со стороны "Арсенала", однако "канониры", как и "Юнайтед", не могут позволить себе крупных приобретений в январе из-за связанных с правилами финансового фейр-плей ограничений.
Как сообщает Sky Sport Germany, "Юнайтед" рассматривает Зиркзее в качестве серьезной трансферной цели на грядущее лето. Переговоры насчет приобретения Джошуа уже стартовали, но пока находятся на ранней стадии.
"Бавария" внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Зиркзее, однако возвращение 22-летнего голландца в свой бывший клуб маловероятно.
Добавим, Зиркзее забил семь голов и отдал две результативные передачи за "Болонью" в этом сезоне Серии А. Контракт Джошуа с итальянским клубом предусматривает отступные в 34 миллиона фунтов.
16.01.2024 19:00
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