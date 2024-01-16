Полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы паха.

Жоэлинтон повредил сухожилие в паховой области во время победного для "Ньюкасла" матча 3-го раунда Кубка Англии против "Сандерленда" 6 января (0:3), будучи замененным в начале второго тафма.



The Athletic ожидает, что теперь Жоэлинтон будет отправлен на операцию, и если этому поступит подтверждение, можно будет говорить, что сезон 27-летнего бразильца завершен.



Жоэлинтон, купленный у "Хоффенхайма" за 40 миллионов фунтов летом 2019, является ключевым игроком команды Эдди Хау, так что это будет огромная потеря для "сорок".