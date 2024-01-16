По делу о 115 нарушениях "Сити" назначена дата слушаний

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс подтвердил, что дата рассмотрения дела насчет нарушений "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей была назначена.

Накануне Премьер-Лига предъявила обвинения "Эвертону" и "Ноттингем Форест" за нарушения правил ФФП, причем "ириски" рискуют подвергнуться наказанию уже второй раз за сезон, ранее лишившись 10 очков.



Естественно, у публики возникли вопросы, как продвигается процесс насчет "Сити", который еще в феврале 2023 был обвинен в 115 нарушениях правил ФФП.



По словам Мастерса, Премьер-Лига уже назначила дату слушаний, но раскрыть ее Ричард пока не может.



"Я пониманию разочарование (насчет задержки), но это очень разные обвинения. Если какой-либо клуб — будь то чемпион или кто-либо еще — будет уличен в нарушении ограничивающих траты правил за 2023 год, то он окажется в точно такой же ситуации, как "Эвертон" или "Ноттингем Форест".



"Я совершенно не могу об этом говорить, но объем и характер обвинений, предъявленных "Манчестер Сити", кардинально отличается".



"По этому делу назначена дата слушаний. К сожалению, я не могу ее назвать, но процесс движется. Я не могу раскрыть никаких деталей насчет "Манчестер Сити", кроме как сказать, что дата была назначена. Я не могу назвать вам эту дату", — цитирует Мастерса Sky Sports.