По делу о 115 нарушениях "Сити" назначена дата слушаний

Манчестер Сити Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс подтвердил, что дата рассмотрения дела насчет нарушений "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей была назначена.

Накануне Премьер-Лига предъявила обвинения "Эвертону" и "Ноттингем Форест" за нарушения правил ФФП, причем "ириски" рискуют подвергнуться наказанию уже второй раз за сезон, ранее лишившись 10 очков.

Естественно, у публики возникли вопросы, как продвигается процесс насчет "Сити", который еще в феврале 2023 был обвинен в 115 нарушениях правил ФФП.

По словам Мастерса, Премьер-Лига уже назначила дату слушаний, но раскрыть ее Ричард пока не может.

"Я пониманию разочарование (насчет задержки), но это очень разные обвинения. Если какой-либо клуб — будь то чемпион или кто-либо еще — будет уличен в нарушении ограничивающих траты правил за 2023 год, то он окажется в точно такой же ситуации, как "Эвертон" или "Ноттингем Форест".

"Я совершенно не могу об этом говорить, но объем и характер обвинений, предъявленных "Манчестер Сити", кардинально отличается".

"По этому делу назначена дата слушаний. К сожалению, я не могу ее назвать, но процесс движется. Я не могу раскрыть никаких деталей насчет "Манчестер Сити", кроме как сказать, что дата была назначена. Я не могу назвать вам эту дату", — цитирует Мастерса Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Мастерс, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. girasimus 16.01.2024 18:06 # girasimus
    У МС адвокатов больше чем игроков в команде. Одно слушание затянется на два года.

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  2. vals1702 16.01.2024 17:34 # vals1702
    ничего им не будет, занесут чемодан денег и конец.

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  3. mrjingles 16.01.2024 17:27 # mrjingles
    Слушание по нарушению ФФП Манчестер сити состоится в ближайший уикенд. Встреча назначено на яхте Мансура ибн Зайд аль-Нахайяна. С собой принести 4 пустых чемодана.

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  4. huidrochidlo 16.01.2024 17:05 # huidrochidlo
    Статус чек голубых ебальников.

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  5. xxa 16.01.2024 17:02 # xxa
    Небесно Голубые приплыли в голубую лагуну

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