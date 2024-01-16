"Челси" исключает покупку Дьекереша в январе

"Челси" исключает приобретение нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша в январе.

Ранее днем португальская газета Record сообщила, что "Челси" предложил 73 миллиона фунтов за Дьекереша.



Однако источник Evening Standard из "Челси" отрицает заинтересованность "синих" в приобретении 25-летнего шведа в зимнее трансферное окно.



Дьекереш забил 20 голов в 24 матчах за "Спортинга" после своего перехода из "Ковентри" за 20 млн. фунтов прошлым летом, однако в шорт-листе "Челси" из нападающих значатся другие имена.



Во главе этого шорт-листа находится Виктор Осимхен из "Наполи", но со столь затратным приобретением "Челси" придется подождать до грядущего лета.



Кроме того, травма Кристофера Нкунку оказалась незначительной, Армандо Бройя продолжает набирать форму, а Николас Джексон рано или поздно вернется с Кубка Африки, поэтому "синие" готовы положиться на имеющихся нападающих в остатке сезона.