"Челси" исключает покупку Дьекереша в январе
"Челси" исключает приобретение нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша в январе.
Ранее днем португальская газета Record сообщила, что "Челси" предложил 73 миллиона фунтов за Дьекереша.
Однако источник Evening Standard из "Челси" отрицает заинтересованность "синих" в приобретении 25-летнего шведа в зимнее трансферное окно.
Дьекереш забил 20 голов в 24 матчах за "Спортинга" после своего перехода из "Ковентри" за 20 млн. фунтов прошлым летом, однако в шорт-листе "Челси" из нападающих значатся другие имена.
Во главе этого шорт-листа находится Виктор Осимхен из "Наполи", но со столь затратным приобретением "Челси" придется подождать до грядущего лета.
Кроме того, травма Кристофера Нкунку оказалась незначительной, Армандо Бройя продолжает набирать форму, а Николас Джексон рано или поздно вернется с Кубка Африки, поэтому "синие" готовы положиться на имеющихся нападающих в остатке сезона.
16.01.2024 16:00
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