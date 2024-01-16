Рэднапп хочет, чтобы "Тоттенхэм" сосредоточился на Кубке Англии
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп считает, что приоритетом "шпор" в остатке этого сезона должен стать Кубок Англии.
После ничьей "Тоттенхэма" против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье (2:2) эксперт Sky Sports Гари Невилл посоветовал "шпорам" поскорее вылететь из Кубка Англии, чтобы сосредоточиться на выступлении в Премьер-Лиге.
Однако Рэднапп придерживается другого мнения и предпочитает, чтобы "Тоттенхэм" прервал свою многолетнюю бестрофейную серию, несмотря на то, что в 4-м раунде Кубка Англии "шпорам" предстоит сразиться с "Манчестер Сити".
"Я бы предпочел, чтобы "Тоттенхэм" выиграл Кубок Англии, нежели попал в Лигу Чемпионов. Для них было бы лучше выиграть какой-нибудь трофей, потому что люди всегда их упрекают насчет этого".
"Постекоглу заставил их поверить. Он сказал, что они в чемпионской гонке, и это бодрит фанатов "Тоттенхэма". Обычно они никогда такое не говорят и не имеют таких амбиций".
"Я был критичен к их стилю игры в последние годы, но сейчас — с таким составом — это изменилось, и тренер заслуживает такой большой похвалы за это", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.
16.01.2024 15:00
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>>Однако Рэднапп придерживается другого мнения и предпочитает, чтобы "Тоттенхэм" прервал свою многолетнюю бестрофейную серию
В смысле многолетняя бестрофейная серия? Последний трофей был летом 2023-го года.
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