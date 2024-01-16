Рэднапп хочет, чтобы "Тоттенхэм" сосредоточился на Кубке Англии

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп считает, что приоритетом "шпор" в остатке этого сезона должен стать Кубок Англии.

После ничьей "Тоттенхэма" против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье (2:2) эксперт Sky Sports Гари Невилл посоветовал "шпорам" поскорее вылететь из Кубка Англии, чтобы сосредоточиться на выступлении в Премьер-Лиге.



Однако Рэднапп придерживается другого мнения и предпочитает, чтобы "Тоттенхэм" прервал свою многолетнюю бестрофейную серию, несмотря на то, что в 4-м раунде Кубка Англии "шпорам" предстоит сразиться с "Манчестер Сити".



"Я бы предпочел, чтобы "Тоттенхэм" выиграл Кубок Англии, нежели попал в Лигу Чемпионов. Для них было бы лучше выиграть какой-нибудь трофей, потому что люди всегда их упрекают насчет этого".



"Постекоглу заставил их поверить. Он сказал, что они в чемпионской гонке, и это бодрит фанатов "Тоттенхэма". Обычно они никогда такое не говорят и не имеют таких амбиций".



"Я был критичен к их стилю игры в последние годы, но сейчас — с таким составом — это изменилось, и тренер заслуживает такой большой похвалы за это", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.