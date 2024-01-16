"Вилла" заинтересована в покупке Смит-Роу

"Астон Вилла" заинтересована в приобретении полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу в этом месяце.

В этом сезоне Смит-Роу не пользуется доверием со стороны главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, отметившись только двумя появлениями в стартовом составе с учетом всех соревнований.



Печальная ситуация 23-летнего англичанина с игровым временем привлекла внимание целого ряда клубов, и "Арсенал" может продать своего воспитанникам, чтобы вырученные деньги направить на укрепление состава.



Из-за связанных с правилами финансового фейр-плей ограничений "Арсенал" не может позволить себе крупных приобретений в январе, поэтому "канониры" рассматривают возможности продать некоторых из имеющихся игроков, включая Смит-Роу, Мохамеда Эльнени и Томаса Партея.



Как сообщает talkSPORT, со стороны "Арсенала" существует встречный интерес к полузащитнику "Виллы" Дугласу Луису, однако бирмингемский клуб ни за что не отпустит своего ведущего игрока посреди сезона.