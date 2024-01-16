"Аякс" готовит предложение о покупке Хендерсона

"Аякс" готовится сделать предложение о покупке полузащитника "Аль-Иттифака" и сборной Англии Джордана Хендерсона.

Напомним, Хендерсон и его молодая семья не чувствуют себя счастливыми в Саудовской Аравии и намерены вернуться в Европу в январе.



На днях пресса сообщала, что руководство "Аль-Иттифака" исключает расставание с Хендерсоном в зимнее трансферное окно, однако позиция саудовского клуба не останавливает "Аякс".



По информации Daily Mail, "Аякс" собирается пригласить 33-летнего англичанина не в аренду, а сразу по постоянному трансферу. Сейчас клуб из Амстердама готовится выдвинуть свое предложение о покупке.



Меж тем, сам Хендерсон в минувшее воскресенье прилетел в Абу-Даби, где "Аль-Иттифак" проводит двухнедельный тренировочный сбор. Джордан собирается побеседовать со своими боссами и будет настаивать на скорейшем расставании.