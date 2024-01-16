"Юнайтед" подтвердил переход Ганнибала в "Севилью"

"Манчестер Юнайтед" подтвердил переход своего полузащитника Ганнибала Межбри в "Севилью" на правах аренды до конца сезона.

Ганнибал находится в системе "Юнайтед" после своего перехода из "Монако" в 2019 году и ранее уже побывал в аренде в "Бирмингеме".



В этом сезоне Ганнибал сыграл 10 матчей за "Юнайтед", но в рамках Премьер-Лиги лишь однажды выходил в стартовом составе.



Желание играть регулярно подтолкнуло Ганнибала к командировке в "Севилью", которая в данный момент находится всего в одной строчке над зоной вылета Ла Лиги.



BBC может подтвердить, что "Севилья" получила опцию выкупа 20-летнего игрока сборной Туниса в конце сезона за 17.2 млн. фунтов.



Если "Севилья" решится оставить Ганнибала у себя, то у "Юнайтед" появится право на обратный выкуп, либо "красным дьяволам" будет положена доля с последующей перепродажи игрока испанским клубом.