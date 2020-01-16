Де Лигт — цель "Юнайтед" на лето

"Манчестер Юнайтед" рассматривает защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта в качестве своей трансферной цели на грядущее лето.

В этом сезоне Де Лигт не имеет твердого места в стартовом составе "Баварии", отметившись лишь четырьмя появлениями с первых минут в рамках Бундеслиги. А в рамках группового этапа Лиги Чемпионов Маттейс сыграл только один матч из шести.



Как утверждает Sky Sport Germany, Де Лигт недоволен своей ситуацией, которая может только усугубиться в свете прихода из "Тоттенхэма" Эрика Дайера и интереса "Баварии" к Рональду Араухо из "Барселоны".



Уход Де Лигта из "Баварии" в январе исключен, однако в летнее трансферное окно будущее Маттейса, чей контракт рассчитан до 2027 года, обещает стать горячей темой.



И одним из претендентов на Де Лигта будет "Юнайтед", чей главный тренер Эрик Тен Хаг знает 24-летнего игрока сборной Голландии по совместной работе в "Аяксе".