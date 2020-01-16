Де Лигт — цель "Юнайтед" на лето
"Манчестер Юнайтед" рассматривает защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта в качестве своей трансферной цели на грядущее лето.
В этом сезоне Де Лигт не имеет твердого места в стартовом составе "Баварии", отметившись лишь четырьмя появлениями с первых минут в рамках Бундеслиги. А в рамках группового этапа Лиги Чемпионов Маттейс сыграл только один матч из шести.
Как утверждает Sky Sport Germany, Де Лигт недоволен своей ситуацией, которая может только усугубиться в свете прихода из "Тоттенхэма" Эрика Дайера и интереса "Баварии" к Рональду Араухо из "Барселоны".
Уход Де Лигта из "Баварии" в январе исключен, однако в летнее трансферное окно будущее Маттейса, чей контракт рассчитан до 2027 года, обещает стать горячей темой.
И одним из претендентов на Де Лигта будет "Юнайтед", чей главный тренер Эрик Тен Хаг знает 24-летнего игрока сборной Голландии по совместной работе в "Аяксе".
16.01.2024 11:00
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Говорят, из Аякса еще и некий Ван де бек очень талантливый.
31.08.2020 01:06 #
sir-alexferguson
игроку 23 года. расцвет впереди
цена смешная по нынешним меркам. всего 40 лямов
добавит вариативности в полузащите
позволит уменьшить зависимость от погба и при необходимости безболезненно слить его
подмена погба или бруно "без потери качества"
стратегически тоже верно для будущей смены поколений что игроки в центре не одногодки
сам по себе игрок умен, техничен, с пасом, боевит
нахyя он мю действительно?
сейчас важно чтобы этот трансфер не сорвался
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