Де Лигт — цель "Юнайтед" на лето

Маттейс Де Лигт "Манчестер Юнайтед" рассматривает защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта в качестве своей трансферной цели на грядущее лето.

В этом сезоне Де Лигт не имеет твердого места в стартовом составе "Баварии", отметившись лишь четырьмя появлениями с первых минут в рамках Бундеслиги. А в рамках группового этапа Лиги Чемпионов Маттейс сыграл только один матч из шести.

Как утверждает Sky Sport Germany, Де Лигт недоволен своей ситуацией, которая может только усугубиться в свете прихода из "Тоттенхэма" Эрика Дайера и интереса "Баварии" к Рональду Араухо из "Барселоны".

Уход Де Лигта из "Баварии" в январе исключен, однако в летнее трансферное окно будущее Маттейса, чей контракт рассчитан до 2027 года, обещает стать горячей темой.

И одним из претендентов на Де Лигта будет "Юнайтед", чей главный тренер Эрик Тен Хаг знает 24-летнего игрока сборной Голландии по совместной работе в "Аяксе".


Метки Бавария, Де Лигт, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2024 11:00

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  1. vyrentz 16.01.2024 11:10 # vyrentz
    Говорят, из Аякса еще и некий Ван де бек очень талантливый.


    31.08.2020 01:06 #
    sir-alexferguson

    игроку 23 года. расцвет впереди
    цена смешная по нынешним меркам. всего 40 лямов
    добавит вариативности в полузащите
    позволит уменьшить зависимость от погба и при необходимости безболезненно слить его
    подмена погба или бруно "без потери качества"
    стратегически тоже верно для будущей смены поколений что игроки в центре не одногодки
    сам по себе игрок умен, техничен, с пасом, боевит
    нахyя он мю действительно?
    сейчас важно чтобы этот трансфер не сорвался

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