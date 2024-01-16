Нкунку надеется возобновить тренировки на этой неделе

Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку надеется возобновить полноценные тренировки уже на этой неделе.

Из-за проблем с бедром Нкунку не может тренироваться уже две недели. На днях наставник "Челси" Маурисио Почеттино выразил свою обеспокоенность этой ситуацией, а также признался, что "синие" пока не установили точный характер повреждения Кристофера.



По информации Evening Standard, сам Нкунку настроен вернуться к выступлениям за "Челси" в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Мидлсбро" на "Стэмфорд Бридж" 23 января.



Для этого Кристоферу, который не играет с победы 2:3 над "Лутоном" 30 декабря, необходимо возобновить тренировки в общей группе на этой неделе.



Добавим, после своего перехода из "РБ Лейпциг" прошлым летом Нкунку отметился только одним появлением в стартовом составе "Челси". Свой единственный гол за "синих" 26-летний француз забил против "Вулверхэмптона" в декабре.