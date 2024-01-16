Светская хроника за вторник
Люк Шоу может перейти в "Челси". "Ньюкасл" потерял интерес к Калвину Филлипсу. Кайл Уолкер станет отцом в шестой раз. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
Сэр Джим Рэтклифф хочет приобрести нападающего топ-уровня в "Манчестер Юнайтед" — вроде Харри Кейна из "Баварии". (Evening Standard)
"Юнайтед" собирается отправить в аренду 19-летнего защитника Дэна Гора, который интересен "Кристал Пэлас" и "Астон Вилле". (Daily Mail)
"Челси" обдумывает приглашение левого защитника "Юнайтед" Люка Шоу в январе. (Simon Phillips)
"Челси" может взять в аренду до конца сезона 20-летнего нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана. (Metro)
"Челси" следит за нападающими Каримом Бензема из "Аль-Иттихада" и Роберто Фирмино из "Аль-Ахли". (Goal)
"Челси" не обращался насчет Бензема. (Ben Jacobs)
"Селтик", "Брентфорд", "Брайтон" и "Вулверхэмптон" проявляют интерес к голкиперу "Ливерпуля" Кувину Келлехеру. (Daily Mail)
"Кристал Пэлас" и "Фулхэм" находятся среди претендентов на полузащитника "Сити" Калвина Филлипса. (Daily Mail)
"Ньюкасл" передумал приглашать Филлипса. (The Telegraph)
"Интер" и "Милан" проявляют интерес к центральному защитнику "Фулхэма" Тосину Адарабиойо. (Daily Mail)
Бывший вингер "Юнайтед" Джесси Лингард открыт к переезду в МЛС. (Daily Mail)
Другое
Полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон пропустит до четырех месяцев с травмой бедра. (ESPN)
Премьер-Лига собирается снять минимум по шесть очков с "Эвертона" и "Ноттингем Форест" за нарушения правил ФФП. (The Sun)
Британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф встретился с объединением болельщиков "Юнайтед" MUST и обсудил ряд вопросов, включая реконструкцию стадиона "Олд Траффорд". (Daily Express)
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг провел встречу со своим агентом. (The Sun)
Новичок "Баварии" Эрик Дайер не собирается жить в особняке своего друга Харри Кейна за 30 млн. фунтов. (talkSPORT)
Бросившая Кайла Уолкера жена находится на шестом месяце беременности, ожидая ребенка, который станет для нее четвертым, а для защитника "Сити" — шестым, учитывая двоих от любовницы. (The Sun)
16.01.2024 09:00
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Челси очередного Буратино хочет взять в лице Дурана) Этот чел только по воробьям и стреляет
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