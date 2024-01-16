"Челси" ожидает получить 35 млн. фунтов за Матсена

"Челси" ожидает выручить за Яна Матсена 35 миллионов фунтов, которые прописаны в новом контракте защитника в качестве отступных.

На прошлой неделе Матсен присоединился к дортмундской "Боруссии" на правах шестимесячной аренды, которая обойдется немецкому клубу в 2 млн. фунтов.



Как отмечает The Telegraph, арендное соглашение по Матсену не предусматривает опции выкупа, однако перед отъездом в Дортмунд Ян заключил с "Челси" новый контракт до 2026 года.



И как раз в этом новом контракте 21-летнего голландца прописаны отступные в размере 35 млн. фунтов, которые "синие" всецело рассчитывают получить грядущим летом от "Боруссии" или кого-либо еще, причем — единым платежом.



"Челси" был готов продать Матсена еще прошлым летом, приняв предложение "Бернли" в 31.5 млн. фунтов. Однако Ян отверг клуб, за который он отыграл сезон 2022/23 на правах аренды, и предпочел остаться на "Стэмфорд Бридж", где так и не получил полноценного шанса проявить себя.