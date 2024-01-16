"Ливерпуль" и "Челси" готовы поспорить с МЮ за Олисе

"Ливерпуль" и "Челси" могут составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе.

Ранее в январе появилась информация, что "Юнайтед" рассматривает Олисе в качестве своей трансферной цели на грядущее лето и готов сделать своего защитника Аарона Ван-Биссаку разменной монетой в сделке по Майклу.



ESPN подтверждает правдивость данной информации и ожидает, что "Пэлас" позволит Олисе уйти на повышение после окончания этого сезона. Внутри своего клуба "красные дьяволы" уже обсуждают покупку 22-летнего игрока, рожденного в Англии от нигерийского отца и франко-алжирской матери.



Правда, "Юнайтед" — не единственный большой клуб, заинтересованный в приглашении Олисе, который забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в четырех последних матчах Премьер-Лиги.



Видеть Олисе у себя также мечтают "Ливерпуль" и "Челси". По слухам, новый контракт Майкла с "Пэлас" предусматривает отступные, которые значительно выше тех 35 миллионов фунтов, что были прописаны в предыдущем трудовом договоре Майкла.