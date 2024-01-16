Четыре клуба Премьер-Лиги и "Ювентус" хотят Филлипса

"Кристал Пэлас", "Эвертон", "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Ювентус" заинтересованы в приглашении полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса в январе.

Как сообщает Sky Sports, "Сити" открыт к предложениям насчет Филлипса в это окно. "Горожане" предпочитают постоянный трансфер, но и аренду исключать нельзя.



К Филлипсу существует достаточно серьезный интерес, однако в случае ухода Калвина в аренду "Сити" потребует плату в размере 5 миллионов фунтов и полное покрытие зарплаты игрока в 135,000 фунтов в неделю.



Пока что никто из клубов, проявивших интерес к 28-летнему игроку сборной Англии, не сделал официального предложения.



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги Филлипс сыграл только четыре матча, суммарно проведя на поле 89 минут.