Гвардиола признан Тренером Года по версии ФИФА

Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был назван лучшим тренером по итогам 2023 года на церемонии вручения наград The Best от ФИФА.

В сезоне 2022/23 "Сити" выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов, повторив уникальное достижение, которое в 1999 году установили их соседи из "Манчестер Юнайтед".



Эти успехи обеспечили сразу шести игрокам "Сити" место в символической сборной ФИФА FIFPRO World 11: Кайлу Уолкеру, Рубену Диашу, Джону Стоунсу, Кевину Де Брюйне, Бернарду Силве и Эрлингу Холанду.



Первый номер "Сити" Эдерсон в состав символической сборной не попал, но при этом был назван лучшим голкипером по итогам 2023 года.



Неудивительно, что Тренером Года был признан Гвардиола, который опередил достигшего финала Лиги Чемпионов Симоне Индзаги из "Интера", сменившего "Селтик" на "Тоттенхэм" Анге Постекоглу, выигравшего Серию А с "Наполи" Лучано Спаллетти, а также Хави из "Барселоны".



К сожалению для нападающего "Сити" Эрлинга Холанда, наколотившего 52 мяча в прошлом сезоне, главный приз вечера — Игроку Года — достался Лионелю Месси, который опередил не только "горожанина", но и своего бывшего партнера по ПСЖ Килиана Мбаппе.



