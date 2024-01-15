Калвин Рэмси досрочно вернулся в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" отозвал из аренды в "Престоне" правого защитника Калвина Рэмси.

Рэмси принадлежит "Ливерпулю" с лета 2022, когда Калвин был куплен у "Абердина". Юный шотландец успел сыграть два матча за команду Юргена Клоппа, прежде чем его сезон был оборван потребовавшей операции травмой в феврале.



На этот сезон "Ливерпуль" решил отправить Рэмси в "Престон", однако Калвин вновь угодил в лазарет, пропустив почти четыре месяца с повреждением колена и сыграв только два матча в рамках Чемпионшипа.



В сложившейся ситуации "Ливерпуль" договорился с "Престоном" о досрочном возвращении Рэмси, однако Liverpool Echo утверждает, что 20-летний защитник все еще может быть отправлен в аренду в другой клуб на вторую часть кампании 2023/24.