Калвин Рэмси досрочно вернулся в "Ливерпуль"
"Ливерпуль" отозвал из аренды в "Престоне" правого защитника Калвина Рэмси.
Рэмси принадлежит "Ливерпулю" с лета 2022, когда Калвин был куплен у "Абердина". Юный шотландец успел сыграть два матча за команду Юргена Клоппа, прежде чем его сезон был оборван потребовавшей операции травмой в феврале.
На этот сезон "Ливерпуль" решил отправить Рэмси в "Престон", однако Калвин вновь угодил в лазарет, пропустив почти четыре месяца с повреждением колена и сыграв только два матча в рамках Чемпионшипа.
В сложившейся ситуации "Ливерпуль" договорился с "Престоном" о досрочном возвращении Рэмси, однако Liverpool Echo утверждает, что 20-летний защитник все еще может быть отправлен в аренду в другой клуб на вторую часть кампании 2023/24.
15.01.2024 23:00
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